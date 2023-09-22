Еврокомиссия оштрафовала Intel на 376,4 млн евро

Чип-гигант Intel оштрафован Брюсселем на 376,4 млн евро за злоупотребление доминирующим положением. Сумма первоначального штрафа существенно снижена.

Еврокомиссия не забывает "грехи" американского чип-гиганта Intel. Спустя год после того, как Европейский суд ЕС отменил первый штраф в 1,6 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением, антимонопольные органы Союза объявили о наложении нового штрафа в размере 376, 4 млн евро за разработку стратегии исключения конкурентов посредством использования возвратов средств и ограничений продаж.

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Таким образом, Еврокомиссия существенно снизила сумму первоначального штрафа, присуждённого в 2009 году и отменённого Генеральным судом ЕС в 2022 году под предлогом того, что проведённое расследование было неполным.

Решение о повторном назначении штрафа, как утверждают в Брюсселе, подчеркивает "приверженность Комиссии обеспечению того, чтобы очень серьезные нарушения антимонопольного законодательства не оставались безнаказанными".