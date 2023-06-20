Euronews

Компания Intel и правительство Германии договорились о строительстве под Магдебургом крупного завода по производству полупроводников. Немецкие власти выделили гиганту из Кремниевой долины субсидию в размере 10 млрд евро.

Американский производитель микропроцессоров Intel получил от правительства Германии рекордную субсидию в размере 10 млрд евро на строительство завода вблизи Магдебурга. В современной истории ФРГ еще не было случая, когда власти страны инвестировали бы настолько большую сумму денег в иностранную компанию. Переговоры сторон длились 15 месяцев.

Еще 23 млрд евро в проект вложит сам Intel.

Новый завод — шанс для Германии конкурировать с Китаем в производстве микрочипов, а также создать рабочие места в Саксонии-Анхальт, повысив привлекательность региона.

"Мы не можем допустить, чтобы стратегические технологии возникали и реализовывались в Азии или исключительно в Америке, но мы как Европа должны иметь определенную самодостаточность и быть в состоянии сами производить ключевые продукты", — заявил премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.

Ожидается, что строительство завода полупроводников под Магдебургом завершится в 2027 году. Немецкие власти предполагают, что на предприятии откроются 3 тысячи вакансий для высококвалифицированных специалистов, еще тысячи людей будут необходимы для организации цепочек поставок.

Завод в немецком Магдебурге стал уже третьим проектом, об участии в котором гигант из Кремниевой долины объявил в июне. Intel также построит заводы в Израиле и Польше.