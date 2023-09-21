Зеленский в Совбезе ООН: "Вето в руках агрессора загнало ООН в тупик"

Президент Украины призвал к изменению устава ООН и предложил "конкретные действия" для восстановления архитектуры безопасности
Вето в руках агрессора загнало ООН в тупик. Об этом на специальном заседании Совета Безопасности ООН заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
На следующий день после очного выступления на Генеральной Ассамблее ООН, впервые после войны, украинский лидер предложил "конкретные действия", которые должен осуществить Совбез ООН для восстановления архитектуры безопасности.
А именно: полный вывод российских войск и военных формирований, а также возврат Украине контроля над всеми ее государственными границами.
Но для этого необходимо изменить устав ООН.
Хотя весь мир ждал противостояния в зале между министром иностранных дел России и украинским президентом, они так и не встретились: один ушел до прихода другого. Но Сергей Лавров напрямую затронул вопрос о российском вето.
Несмотря на то, что в своей речи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь заявил, что вторжение России в Украину является явным нарушением устава ООН, Зеленский подвергся давлению со стороны некоторых членов Совбеза, включая Китай, с требованием начать переговоры о прекращении войны.