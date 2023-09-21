Зеленский в Совбезе ООН: "Вето в руках агрессора загнало ООН в тупик"

By Euronews

Президент Украины призвал к изменению устава ООН и предложил "конкретные действия" для восстановления архитектуры безопасности

Вето в руках агрессора загнало ООН в тупик. Об этом на специальном заседании Совета Безопасности ООН заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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На следующий день после очного выступления на Генеральной Ассамблее ООН, впервые после войны, украинский лидер предложил "конкретные действия", которые должен осуществить Совбез ООН для восстановления архитектуры безопасности.

А именно: полный вывод российских войск и военных формирований, а также возврат Украине контроля над всеми ее государственными границами.

Но для этого необходимо изменить устав ООН.

Участь у засіданні Ради Безпеки ООН Участь у засіданні Ради Безпеки ООН на тему «Підтримання принципів та цілей Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру та безпеки України». Posted by Володимир Зеленський on Wednesday, September 20, 2023

Генеральная Ассамблея ООН должна быть наделена реальными полномочиями по преодолению вето. Это будет первым необходимым шагом, если остановить войну не удастся, поскольку на все усилия накладывается вето со стороны агрессора или тех, кто потворствует агрессору Владимир Зеленский президент Украины

Хотя весь мир ждал противостояния в зале между министром иностранных дел России и украинским президентом, они так и не встретились: один ушел до прихода другого. Но Сергей Лавров напрямую затронул вопрос о российском вето.

Подходы России ко всем вопросам повестки дня являются открытыми, скрывать нам нечего, и не составляет труда изложить эту позицию ещё раз. К тому же, применение вето – абсолютно легитимный инструмент, предусмотренный в Уставе с целью не допускать принятия решений, которые были бы чреваты расколом организации Сергей Лавров министр иностранных дел России

Несмотря на то, что в своей речи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь заявил, что вторжение России в Украину является явным нарушением устава ООН, Зеленский подвергся давлению со стороны некоторых членов Совбеза, включая Китай, с требованием начать переговоры о прекращении войны.