Остаётся ли ООН эффективным международным механизмом?

Контектст, в котором проходит 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН-78), мало изменился по сравнению с прошлым годом. Украина продолжает защищаться от российской агрессии, которая спровоцировала и усугубила другие мировые проблемы.

Контектст, в котором проходит **78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН-78),**мало изменился по сравнению с прошлым годом. Украина продолжает защищаться от российской агрессии, которая спровоцировала и усугубила другие мировые проблемы.

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В разгар энергетического, продовольственного и инфляционного кризиса люди ожидают от собравшихся в Нью-Йорке лидеров действий по выходу и глобальной "неразберихи", заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии ежегодной встречи глав государств и правительств на Генеральной Ассамблее. Но многие мало верят в силу этого международного института, учитывая, что его приоритет - соблюдение нейтралитета перед лицом разногласий между странами-членами.

Лицемерие и непонимание

Но многие мало верят в силу этого международного института, учитывая, что его приоритет - соблюдение нейтралитета перед лицом разногласий между странами-членами.

"Я думаю, что многие люди теряют веру, когда видят проявления лицемерия. Они не понимают, как ООН может продолжать двигаться в одном направлении, в то время как мировое сообщество, похоже, движется к столкновению совершенно в другом направлении", - говорит Майя Унгар из независимой Международной кризисной группы.

Наглядный пример такого лицемерия - та роль, которую Россия по-прежнему играет в Совете Безопасности ООН в качестве постоянного члена при том, что угрожает международному миру и безопасности.

Однако Унгар не забывает указать и на пример США, которые, пользуясь своим правом вето для блокирования резолюций по Палестине из-за двусторонних отношений с Израилем, в случае с Украиной выворачиваются и пытаются принять резолюции по территориальной целостности.

"В настоящее время ООН отвечает не собственным интересам, а интересам государств", - говорит Ракель Баррас Техудо, специалист по международной безопасности и международным отношениям Мадридского университета Комплутенсе.

Идеализм против реализма

Визит Ким Чен Ына в Россию в Россию обеспокоил Запад возможностью военной поддержки КНДР вторжения России в Украину. Эффективность роли ООН вновь ставится под сомнение.

"ООН будет использовать много риторики, но на прагматичном уровне она не сможет провести какой-либо инструмент, чтобы остановить это соглашение между Россией и Северной Кореей (...) Таким образом, организация подрывает свой собственный авторитет. Потому что если у вас нет жандарма или нет субъекта, способного навязать соответствующее законодательство, то у вас проблема", - говорит Баррас.

По мнению Унгар, одно из главных изменений, на которых должна сосредоточиться ООН, - "позволить себе более полно осознать имеющиеся перед ней возможности".

Хороший пример - реформа инициативы вето, принятая в апреле прошлого года Лихтенштейном. При применении права вето в Совете Безопасности созывается заседание Генеральной Ассамблеи, на котором присутствует член Совета, обладающий правом вето, для его обсуждения и обоснования. "Это очень важный способ повышения подотчетности", - говорит Унгар.

"Я думаю, что, сосредоточившись на этих мерах, которые могут быть не столь значимыми для государств-членов - таких, как, например, добавление постоянного места в Совете, - но которые могут оказать реальное влияние в краткосрочной перспективе, ООН должна сосредоточиться на изменениях именно сейчас, поскольку важно сохранить баланс между идеализмом и реализмом в том, чего ООН может достичь на самом деле".

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Необходимая реформа

На фоне небывалой за последние десятилетия геополитической напряженности гармонизация отношений между странами кажется приоритетом ООН, однако эксперты считают, что реформа является более насущной.

"Для достижения успеха ООН, вероятно, следует больше сотрудничать с региональными партнерами. И надо, чтобы это заметили? Это очевидный вопрос, ООН - пожилая организация. Она переживает большие перемены, но и мир в целом мир переживает большие перемены. Поэтому очевидно, что организации, международные организации тоже должны меняться, при том, что их приоритеты могут и не меняться", - говорит Euronews специалист по внешней политикеЦентрально-Европейского университета Жужанна Селеньи.

Она настаивает на важности ООН как единственного глобального политического института, где "региональные соперники или враги часто могут сесть и поговорить друг с другом".

Считая ООН "неработающим институтом, который иногда работает", Унгар, тем не менее, признает эффективность ее усилий по оказанию гуманитарной помощи. По ее словам, за последние шесть месяцев объединённые нации смогли оказать помощь примерно пятой части всего населения Украины. А в Судане, несмотря на то, что агентство было оттеснено от значительной политической роли, оно все же смогло сыграть важную роль в оказании гуманитарной помощи. Аналогичным образом, в Афганистане миллионы афганцев зависят от операций ООН по оказанию помощи.

"Я думаю, что, хотя в системе ООН существует разочарование в том, как часто работает политика, в конце концов, все же есть элементы, такие как операции по оказанию помощи, которые делают то, для чего они предназначены, и поэтому по-прежнему необходимы для получения финансирования, которое, в частности, так важно для ЕС", - сказал Унгар в интервью Euronews.