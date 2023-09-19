Грузия вооружается. Война в Украине повысила спрос на огнестрельное оружие

By Euronews

Власти Грузии принимают меры для усиления контроля за продажей оружия и проверкой имеющегося у граждан.

С начала войны в Украине в Грузии наблюдается неуклонный рост продаж личного оружия гражданским лицам. Несмотря на отсутствие официальных данных, поставщики огнестрельного оружия утверждают, что высокий спрос стал своего рода отражением эмоциональной реакции (многие помнят российскую агрессию 2008 года и опасаются повторения).

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Александр Лухава, основатель компании "Эскалибур:

"Видимо, люди боялись, что они (русские) придут и сюда, и поэтому, наверное, покупали оружие, чтобы суметь защитить себя и свои семьи".

О такой покупке задумались даже те, кто никогда не держал в руках оружия. Это всерьез обеспокоило власти. В августе прошлого года парламент принял поправки, усиливающие контроль за огнестрельным оружием.

Имеда Макасарашвили, представитель МВД Грузии:

"Человек должен предоставить принадлежащее ему охотничье ружье для проведения специальной стрельбы с целью получения баллистических данных. Это изменение было принято с целью усиления профилактики преступлений и ужесточения контроля за оружием".

Оружейники-любители не одобряют эту поправку, считая, что осмотр оружия приведет к порче дорогостоящего имущества, а также создаст угрозу безопасности инспектора.

Отар Кишинский, Федерация высокоточной стрельбы:

"Я считаю, что это контрпродуктивно. Опасность заключается в том, что такая процедура, как и проведение баллистической экспертизы, подвергает опасности не только сохранность оружия, но и проверяющих его сотрудников".

"Еще одной угрозой личной безопасности является полное отсутствие в Грузии лицензированных открытых полигонов, где стрелки могли бы тренироваться под строгим контролем", - передает из Тбилиси корреспондент Euronews Георгий Тухарели.