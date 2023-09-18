РФ обвиняется в геноциде: слушания по иску Украины начались в Гааге

By Euronews

Россия призывает Международный суд в Гааге отклонить дело о геноциде, возбужденное Украиной.

Представители России в Международном суде ООН в Гааге утверждают, что дело о геноциде, возбуждённое Украиной, не имеет юридической основы. Киев подал иск, заявив, что российское вторжение основано на ложных обвинениях в геноциде в восточных регионах Украины. В своем вступительном слове российский адвокат повторил заявления Кремля о так называемых "неонацистах" и сравнил вторжение в Украину с авиаударом НАТО по Сербии в 1999 году.

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Украина заявляет, что в геноциде виновна сама Россия, чьи попытки оправдать свою агрессию переворачивает с ног на голову Конвенцию ООН о геноциде.

Судебные слушания по иску Украины против РФ пройдут в Международном суде ООН в Гааге с 18 по 27 сентября. Эта серия заседаний посвящена предварительным возражениям, выдвинутым Россией.

Коллегии международных судей потребуются недели или месяцы, чтобы принять решение о том, можно ли продолжать дело. Если это так, то окончательное решение, вероятно, будет принято через несколько лет.

Международный суд ООН рассматривает споры между странами по вопросам права, в отличие от Международного уголовного суда, также базирующегося в Гааге, который привлекает лиц к уголовной ответственности за преступления, включая военные преступления и преступления против человечности.