Украина заявила об освобождении Клещеевки и Андреевки

By Euronews

Клещеевка и Андреевка — села, расположенные к югу от Бахмута, которые военные эксперты называют "ключами" к самому городу. В Киеве заявили о взятии их под контроль, в Москве пока не комментируют изменения на линии фронта.

Украинские войска заявили об освобождении Клещеевки и Андреевки в Донецкой области — сел в нескольких километрах к югу от Бахмута. Военные эксперты считают, что в них ВСУ смогут занять лучшие позиции для контрнаступления на сам занятый российскими войсками город, за который уже больше года идут жестокие бои.

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Видео с поднятым над Клещеевкой украинским флагом появилось в сети накануне, о взятии села объявили командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский.

Об освобождении Андреевки ВСУ заявили еще 15 сентября.

Российское Минобороны не упомянуло населенные пункты в воскресных официальных сводках, но некоторые из так называемых "военкоров" в своих телеграм-каналах признают, что Клещеевка и Андреевка потеряны. Другие утверждают, что села находятся в "серой зоне" и полностью не контролируются ни одним из противников.

"Что касается самой Андреевки, населенный пункт находится сейчас, если брать по факту, в "серой зоне". Там не имеет возможности закрепиться противник, потому что населенный пункт практически уничтожен. Также не имеют возможности закрепиться наши подразделения, потому что погибнуть там можно, а закрепиться просто для каких-то там реляций информационных — целесообразности в данный момент не фиксировано", — заявил глава самопровозглашенной аннексированной ДНР Денис Пушилин.

Эксперты называют Клещеевку и Андреевку "ключами к Бахмуту". На окраине Клещеевки расположены высокие холмы, которые позволяют контролировать как сам Бахмут, так и дорогу на Горловку, по которой в российские войска поступает снабжение.

Кроме того, в этом районе проходят железнодорожные пути, ведущие к Горловке и Донецку.