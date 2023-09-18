Берлинский протест "Последнего поколения"

By Euronews

Экологические активисты из движения "Последнее поколение" перекрыли несколько автодорог в Берлине, требуя от правительства ФРГ срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов.

В понедельник активисты движения "Последнее поколение" перекрыли несколько автодорог в Берлине в час пик.

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В городе образовались пробки. Один из недовольных водителей применил против протестующих перцовый газ.

Активисты "Последнего поколения" приклеивают себя к асфальту, чтобы продлить время протестных акций, на которых они требуют от правительства ФРГ срочных мер в борьбе с изменением климата.