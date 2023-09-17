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Протест у Бранденбургских ворот

В знак протеста активисты раскрасили один из символов Берлина
В знак протеста активисты раскрасили один из символов Берлина Авторское право JOHN MACDOUGALL/AFP
By Euronews
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Экоэкстремисты снова применили краску, требуя от правительства срочных мер в борьбе с изменением климата на планете.

Активисты движения "Последнее поколение" облили оранжевой и красной краской колонны берлинских Бранденбургских ворот, призывая правительство Германии принять срочные меры по борьбе с изменением климата.

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Среди приоритетов - добиться отказа Германии от использования всех видов ископаемого топлива к 2030 году и принять краткосрочные меры, среди которых ограничение скорости на автомагистралях до 100 км/ч, чтобы сократить выбросы.

Полиция оцепила территорию вокруг Бранденбургских ворот. Четырнадцать активистов были задержаны.

Мэр Берлина Кай Вегнер осудил их действия, отметив, что они выходит за рамки законных форм протеста.

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