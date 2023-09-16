В Дерне продолжают искать свыше 10 тысяч пропавших без вести

Обрушившиеся плотины были построены в 70-х, в рабочем состоянии их не поддерживали, хотя деньги на это выделялись. Жители считают, что местные власти знали о рисках, но бездействовали.

В разрушенном наводнением ливийском городе Дерна продолжают искать пропавших без вести. Ими числятся 10 100 человек.

РЕКЛАМА

Число погибших превысило 11 300человек, сообщил в четверг Ливийский Красный Полумесяц.

Спасатели и родные не теряют надежды найти выживших под месивом руин и грязи, высота которых порой достигает нескольких метров.

Люди роют лопатами, подручными средствами, разгребают завалы голыми руками.

"Нам никто не помогает. Некому помочь. Нет правительства. Они (члены его семьи) были погребены здесь в течение пяти дней", - говорит мужчина.

Государственный прокурор Ливии Аль-Сиддик Аль-Сур пообещал привлечь к ответственности лиц, проявивших халатность и допустивших ошибки, которые привели к обрушению дух плотин.

Обе они были построены в 1970-х годах. Согласно отчёту, составленному во время последней проверки в 2021-ом, сооруженияне поддерживали в рабочем состоянии, несмотря на то, что более 2 миллионов евро было выделено на эти цели в 2012 и 2013 годах.

Жители считают, что местные власти знали о рисках, но всё равно бездейстовали, и что им было предписано построить дополнительные заградительные соооружения.

Ганди Мохаммед Хаммуд, инженер-строитель:

"За эти 45 лет должны были построить около 10 плотин, чтобы поддержать эти две".

ООН обратилась с призывом к международному сообществу выделить 71 миллион долларов на оказание помощи сотням тысяч в ней нуждающихся. "Всех масштабов проблемы мы ещё не знаем", - подчеркнули там.

Международная организация по миграции сообщает, что на востоке Ливии без крыши над головой остались более 68 тысяч человек, 30 из них - в Дерне.

Представитель ливийской армии заявил, что в мире "1,2 миллиона человек пострадали от шторма "Даниэль", который обрушился на Ливию в минувшее воскресенье и за которым последовало катастрофическое по масштабам наводнение.