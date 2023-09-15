Наводнение в Ливии: число погибших превысило 11300 человек

By Euronews

Наводнение в ливийском городе Дерна унесло жизни как минимум 11300 человек, заявили в Красном Полумесяце. Местные власти предупреждают: цифры, вероятно, увеличатся.

Число погибших в результате наводнения в Ливии превысило 11 300 человек — о таких цифрах говорят в Красном Полумесяце. Вероятно, они не финальные: накануне мэр Дерны — города, практически на четверть смытого в море, — основываясь на количестве разрушенных зданий, предположил: жертвами стихии могли стать 20 тысяч человек.

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"Я не могу подтвердить окончательные цифры, но масштаб, правда, огромен. И я боюсь, что мы услышим действительно большие цифры, возможно, даже более большие, чем уже было подтверждено", — заявил постоянный представитель Ливии при ООН Тахер Эль-Сонни.

Среди жертв — не только ливийцы. По данным местных властей, на месте трагедии были обнаружены тела десятков мигрантов из Египта и Судана.

Наводнение на ливийском побережье было вызвано циклоном "Даниэль". 10 сентября он принес в район города Дерна на востоке страны штормовой ветер и ливни с грозами, которые разрушили две плотины. В результате целые районы оказались под водой, а местные жители — унесены потоками в Средиземное море.

Положение осложняется и тем, что после долгих лет боевых действий в городе остались неразорвавшиеся снаряды и мины. В Красном Полумесяце предупредили, что наводнение могло перенести их в другие районы. Это осложняет работу спасателей.

Для борьбы с последствиями наводнения объединились западное и восточное правительства расколотой на две части Ливии. Власти востока, заседающие в Бенгази, выделили на помощь пострадавшим почти 2 млрд долларов. Западное правительство страны со штаб-квартирой в Триполи отправило в затронутые районы гуманитарный конвой, распорядилось бесплатно заправлять самолеты спасателей и выделило на восстановление Дерны более 412 млн долларов.

Помощь поступает и из-за границы: Евросоюз перечислил на экстренные нужды Ливии более 530 тысяч долларов, Всемирная организация здравоохранения — 2 миллиона долларов. Своих спасателей в районы трагедии направили Египет, Тунис, Турция, Италия и Испания. Франция развернула на месте наводнения полевой госпиталь.

В случившемся винят отсутствие в Ливии централизованного правительства: плотины не ремонтировались десятки лет, еще со времен Муаммара Каддафи.

В ООН считают, что трагедии можно было избежать, если бы в стране должным образом работала метеорологическая служба, которая бы заранее предупредила о погодной опасности, чтобы власти успели эвакуировать местных жителей.