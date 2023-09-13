Наводнение в Ливии: Дерна – зона катастрофы

В ливийской Дерне обнаружены более полутора тысяч тел погибших, есть опасения, что жертв катастрофического наводнения гораздо больше.

Число погибших в портовом городе Дерна может превышать 5300 человек – такие данные привёл представитель МВД подконтрольных Бенгази восточных районов Ливии.

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Проливные дожди, вызванные штормом "Даниэль", наполнили вади – сухие русла сезонных рек. Прорвало две дамбы, разрушены мосты, смыло целые кварталы города с населением 100 тысяч, многих жителей вынесло в море.

Спасателям не всегда удаётся добраться до пострадавших районов по затопленным дорогам. Многие местные вынуждены вручную извлекать тела из воды и грязи.

"Мёртвые повсюду – в море, в долинах, под зданиями", – заявил министр гражданской авиации восточной администрации.

Вот что говорят жители Дерны:

"К несчастью, половина наших утонули, а может быть, и 90%. Дом моей тёти ушёл под воду, у другой моей тёти тоже все погибли, у двоюродного брата то же самое. Это геноцид".

"Мы массово хороним людей. В больницу в соседнем районе Шиха хлынули тела, вчера их было около тысячи, среди погибших – женщины, дети, мужчины, старики".

В Красном Кресте подтвердили, что число пропавших без вести на данный момент достигает 10 тысяч. Более 40 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Помощь начала поступать в Дерну только во вторник. Правительство в Триполи направило на восток колонны с гуманитарной помощью, отправило бригады врачей, спасателей и кинологов. В регион прибыли поисково-спасательные группы из Турции, ОАЭ и Египта. Франция объявила о развёртывании полевого госпиталя.

Операция затруднена политической ситуацией в Ливии, разделённой между двумя враждующими правительствами. Из-за многолетнего конфликта не удаётся должным образом поддерживать гражданскую инфраструктуру, включая плотины.