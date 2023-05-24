Freedom House: Венгрия становится менее демократичной при Орбане

Euronews

При Викторе Орбане Венгрия движется направо, говорится в докладе американской организации Freedom House.

За прошлый год демократия в Венгрии при премьер-министре Викторе Орбане ухудшилась, говорится в опубликованном в среду американском докладе о состоянии демократии в Восточной Европе.

В докладе, который финансируется правительством США, но составляется независимой исследовательской организации Freedom House, отмечается, что показатели Венгрии ухудшились сильнее, чем любой другой страны в регионе, за исключением России.

Уровень демократии в Венгрии — 43%, по сравнению с 45% годом ранее.

В докладе особенно осуждается процесс последних парламентских выборов, которые были омрачены "нарушениями, злоупотреблением административными ресурсами и искажениями в СМИ", а также "растущая нетерпимость режима Орбана к инакомыслию".

С момента возвращения к власти в 2010 году лидер националистов Венгрии постепенно сворачивает систему сдержек и противовесов в СМИ и судах, регулярно вызывая критику со стороны Европейского Союза.

Недавно Венгрия приняла у себя европейскую версию самого известного правого политического мероприятия в США, известного как Конференция консервативных политических действий, укрепив свою роль лидера ультраправых сил в мире. Выступая на мероприятии, Орбан осудил права ЛГБТК+, миграцию и содержание детского образования.

Премьер-министр Венгрии также наложил вето на анти-ЛГБТК+ закон в начале этого года, что стало причиной иска ЕС, поддержанного правительствами 15 стран-членов блока.

В докладе Венгрии противопоставляется Польша. В опубликованном Международным институтом демократии и помощи в проведении выборов (IDEA) в ноябре прошлого года отчете отмечалась "шаткость демократии" Польши из-за снижения независимости СМИ и судебной системы под влиянием правящего правительства.

Однако в недавнем докладе Freedom House высоко оценивается массовый прием Польшей украинцев, бежавших от начатой Россией войны, что позволило сохранить рейтинг страны на стабильном уровне в 59%.

Рейтинг России при правлении Владимира Путина упал с 5% демократичности до 2% — в качестве основных причин называются растущий авторитаризм и вторжение в Украину.

Согласно отчету, Эстония имеет самый высокий рейтинг демократии в регионе — 83%, за ней следуют Латвия, Словения, Литва и Чехия.