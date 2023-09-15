Процесс по делу о терактах в Брюсселе: Мохамед Абрини получил 30 лет тюрьмы

By Euronews

В Бельгии завершился судебный процесс по делу о терактах в Брюсселе в марте 2016 года. Судьи вынесли приговоры.

В Бельгии завершился процесс по делу о терактах в Брюсселе в марте 2016 года. Присяжным и магистратам удалось определить приговоры, которые вынесли восьми обвиняемым. Семеро из них - на скамье подсудимых. Еще один, как считается, погиб в Сирии.

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К тридцати годам тюремного заключения за участие в совершении теракта был приговорен Мохамед Абрини, Он сопровождал двух террористов-смертников.

В отношении Салаха Абдеслама, одного из его сообвиняемых, суд присяжных сослался на предыдущий приговор, вынесенный в 2018 году (20 лет лишения свободы за стрельбу с полицейскими в марте 2016 года), и не пожелал выносить дополнительный приговор. Однако бельгийское правосудие продолжает считать французского джихадиста одним из соучастников терактов в Брюсселе.

Cудебное разбирательство длилось девять месяцев. Жертвами теракта в Брюсселе стали 35 человек. Сотни получили ранения.