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"Пятницы ради будущего": экоактивисты снова выходят на акции протеста

Берлин, Германия
Берлин, Германия Авторское право Annette Riedl/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
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В Берлине тысячи молодых людей приняли участие в манифестации. Они требовали от властей немедленных действий по сдерживанию глобального потепления.

Участники международного общественного движения школьников и студентов в защиту климата "Пятницы ради будущего" снова выходят на акции протеста.

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Во время манифестации в Берлине тысячи молодых экоактивистов требовали от властей немедленных действий по сдерживанию глобального потепления.

Annette Riedl/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Берлин, ГерманияAnnette Riedl/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Ранее ООН предупредила, что мир все еще далек от достижения климатических целей, установленных Парижским соглашением 2015 года. По словам экспертов предпринимается недостаточно усилий, чтобы удержать глобальное повышение температуры в рамках 1,5 градусов по Цельсию к концу столетия.

Это означает, что планету ждет будущее, отмеченное беспрецедентными волнами жары, наводнениями, разрушительными штормами и засухой.

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