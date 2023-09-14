Румыния строит убежища в сёлах на границе с Украиной на случай воздушной тревоги

By Мария Мойс

Корреспондент румынской службы Euronews побывала в одном из убежищ, сооруженных на берегу Дуная на случай воздушной тревоги. После выхода из "зерновой сделки" Россия наносит удары по украинским портам с помощью беспилотников, обломки которых не раз падали на территории Румынии.

Министерство обороны Румынии строит убежища в населенных пунктах вблизи границы с Украиной после того, как в этих районах было зафиксировано падение обломков российских беспилотников.

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Жители восьми румынских сёл в дельте Дуная в случае воздушной тревоги смогут укрыться в бетонных бункерах.

Высота такого бункера составляет около полутора метров, поэтому местным жителям придётся пережидать опасность сидя, чтобы поместиться. Длина - около 10 метров. Мешки с песком нужны, чтобы погасить ударную волну в случае взрыва.

Сооружение двух убежищ в одном из румынских сёл вблизи украинской границы уже завершено.

"Мы говорим об объектах, которые гораздо безопаснее, чем дома людей. Изготовленные из бетона, они защищают, и люди могут находиться там час или два, пока воздушная тревога не будет отменена", - объясняет госсекретарь МВД Румынии Раед Арафат.

В среду, 13 сентября Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков беспилотника в уезде Тулча. Это третий случай за две последние недели, передаёт румынская служба Euronews.

"Мы нашли много очень маленьких обломков дрона, который, похоже, был сделан из углеродного волокна, недалеко от этой ямы, куда он упал. Судя по всему, взрыва не было, поскольку рядом нет выжженной земли. Скорее всего, произошло воспламенение в воздухе, потому что мы видим здесь обгоревшие фрагменты", - рассказывает корреспондент румынской службы Euronews.

В докладе Министерства обороны Румынии, страны-члена НАТО, особо отмечается, что ни в одном из случаев нет доказательств преднамеренного нападения на румынскую территорию со стороны РФ.

Москва активизировала удары по украинским портам на Дунае после выхода из черноморской зерновой инициативы.