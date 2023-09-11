Наводнение в Ливии могло унести жизни двух тысяч человек

By Euronews

На северо-востоке Ливии произошло мощное наводнение. Особенно пострадал город Дерна — там прорвало две дамбы.

Наводнение на северо-востоке Ливии, вероятно, унесло жизни более чем двух тысяч человек, заявил премьер-министр восточного правительства страны Усама Хаммад. По его словам, тысячи людей числятся пропавшими без вести.

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Наводнение было вызвано циклоном "Даниэль", который принес на ливийское побережье Средиземного моря сильные ливни и грозы. Особенно пострадала Дерна, где шторм разрушил две дамбы — в результате в город хлынули 33 миллиона кубических метров воды, полностью затопив часть жилых кварталов и отрезав от суши другую часть. В городе нет электричества и коммуникаций, туда не могут добраться спасатели.

В Красном Полумесяце назвали происходящее катастрофой.

Наводнение ухудшило и без того сложную ситуацию в стране, где после свержения режима Каддафи в 2011 году за власть борются два правительства: одно — на востоке, другое — на западе, а местное население живет в бедности.