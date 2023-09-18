Ливия. Жители Дерны требуют отставки парламента

By Euronews

Возмущенные бездействием властей, жители пострадавшего от наводнения города, вышли на улицы

После сильного наводнения жители ливийского города Дерна вышли на демонстрацию у главной мечети. Они обвинили парламент, контролируемый маршалом Джалифой Хафтаром, в бездействии после гибели тысяч человек. Они требовали отставки спикера палаты и объединения страны после многолетнего конфликта.

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Мохаммед Абдулразак аль-Суэнаи, житель Дерны: "Никто не услышал голоса народа, кроме службы безопасности и вооруженных сил на местах. Требования народа не услышаны депутатами и политиками, которые, к сожалению, послали сюда заинтересованных только в том, чтобы навредить городу. Вот поэтому люди устроили протесты".

Возмущение жителей Дерны вылилось на улицы через несколько часов после того, как ООН пересмотрела число погибших в результате циклона с 11 300 до 4 000 человек. Резкой критике подвергся и мэр города, заявивший ранее о 20 тысячах погибших.

Тем временем со всего мира поступает гуманитарная помощь для пострадавших от катастрофы, вызванной прорывом двух плотин во время циклона "Даниэль".

По мнению международных наблюдателей, власти преступно медленно реагировали на катастрофу в первые двое суток и неадекватно. В первую очередь это связано с продолжающейся уже более десяти лет борьбой за власть в Ливии и расколом страны на два лагеря.