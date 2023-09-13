В румынских селах, граничащих с Украиной, строят бомбоубежища

By Euronews

Жители румынских сел, расположенных вблизи границы с Украиной, не чувствуют себя в безопасности. По распоряжению властей румынские военные приступили к сооружению бомбоубежищ.

Член НАТО Румыния начала строительство бетонных бомбоубежищ недалеко от границы с Украиной. Цель - защита местного населения от беспилотников и ракет, которые упали на территорию Румынии после обстрела Россией украинских целей вблизи линии границы.

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Румынские военные по-прежнему остаются в состоянии боевой готовности. Сооружение убежищ прокомментировал премьер-министр Румынии.

Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии:"Убежища, которые мы сейчас строим, не эстетичны, потому что это делается быстро. Жители не чувствовали себя в безопасности, и мы попытались сделать для них хоть что-то. Но мы будем инвестировать (в защиту) всех поселков. В приграничных населенных пунктах, учитывая действия, предпринимаемые Российской Федерацией. Я бы не хотел вдаваться в подробности, это военные детали".

В эту среду стало известно, что обломки предположительно российских беспилотников были обнаружены в четырнадцати километрах от украинской границы. Рано утром Россия подвергла бомбардировке речные порты Измаил и Реми, расположенные на украинской стороне Дуная. Это не первый подобный случай, и не первый случай, когда остатки предполагаемых российских БПЛА падают на территорию страны члна НАТО.