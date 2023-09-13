Новое извержение вулкана Килауэа

На Гавайях извергается вулкан Килауэа. Это не представляет угрозы для населения, но из-за вулканических частиц и газов у населения могут возникнуть проблемы с дыханием.

Последнее извержение вулкана Килауэа на Гавайях не угрожает какой-либо инфраструктуре, но представители органов здравоохранения штата предупреждают общественность об опасности ухудшения качества воздуха из-за вулканического смога - вога.

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Килауэа, один из самых активных вулканов в мире, начал извергаться в воскресенье. В понедельник ученые понизили уровень опасности, заявив, что нет угрозы значительного выброса пепла в атмосферу за пределами ограниченной территории в Национальном парке Гавайских вулканов.

Позже в тот же день стало известно о том, что извержение привело к появлению тумана в некоторых частях Большого острова и качество воздуха ухудшилось.

Вог - это загрязнения воздуха вулканическим дымом, газами, туманом или мелким дождём. Он создается парами, углекислым газом и сернистым газом, выбрасываемыми из кратера. Наибольшие концентрации газов присутствуют в непосредственной близости от вершинного кратера или жерла. Но они также объединяются с другими частицами и могут таким образом не только распространяться по Большому острову, но и переноситься на другие острова штата.

Вог может вызывать у здоровых людей жжение в глазах, головные боли и першение в горле, что может привести к астме или другим респираторным проблемам.

Карта качества воздуха, составленная во вторник министерством здравоохранения, показала, что Пахала, расположенная с подветренной стороны Килауэа, "вредна для здоровья чувствительных групп населения".