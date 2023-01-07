Гавайи: вновь проснулся вулкан Килауэа

Гавайи: вновь проснулся вулкан КилауэаКомментарии
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На Гавайских островах начал извергаться Килауэа – один из самых активных вулканов мира.
По информации Американского геофизического института (USGS), 60-метровые фонтаны лавы наблюдаются внутри кратера на вершине вулкана.
Сообщается, что активность Килауэа пока не отразилась на соседнем Мауна-Лоа. В конце прошлого года оба вулкана выбрасывали лаву на протяжении двух недель.
Вершина Килауэа находится в Национальном парке на Большом острове, вдали от жилых кварталов.