Гавайи: вновь проснулся вулкан Килауэа

На Гавайских островах начал извергаться Килауэа – один из самых активных вулканов мира.

По информации Американского геофизического института (USGS), 60-метровые фонтаны лавы наблюдаются внутри кратера на вершине вулкана.

Сообщается, что активность Килауэа пока не отразилась на соседнем Мауна-Лоа. В конце прошлого года оба вулкана выбрасывали лаву на протяжении двух недель.

Извержение вулкана в прямом эфире.

Вершина Килауэа находится в Национальном парке на Большом острове, вдали от жилых кварталов.