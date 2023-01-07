Вулкан Килауэа на Гавайях, один из самых активных в мире, снова выбрасывает лаву и пепел. Зрелище открывается невероятное: в воздух поднимаются фонтаны и волны лавы. Впрочем, как утверждают специалисты, извержение не представляет угрозу населению. Вершина Килауэа находится в Национальном парке на Большом острове, вдали от жилых кварталов.

Вулкан Килауэа на Гавайях, один из самых активных в мире, снова выбрасывает лаву и пепел. Зрелище открывается невероятное: в воздух поднимаются фонтаны и волны лавы. Впрочем, как утверждают специалисты, извержение не представляет угрозу населению. Вершина Килауэа находится в Национальном парке на Большом острове, вдали от жилых кварталов.