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Глобальный Юг: объединяющий лозунг или новая сила?

На недавнем саммите стран БРИКС было заявлено, что целью объединения является "продвижение повестки дня Глобального Юга"
На недавнем саммите стран БРИКС было заявлено, что целью объединения является "продвижение повестки дня Глобального Юга" Авторское право Alet Pretorius
By Euronews
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Война в Украине, пандемия COVID-19, изменение климата на планете… Когда речь заходит о важнейших международных событиях мы нередко слышим о проблемах и вызовах, стоящих перед Глобальным Югом.

Термин “Глобальный Юг” появился более полувека назад, но получил широкое распространение лишь после распада Советского Союза в 1991 году. В последнее время он стал употребляться все чаще.

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Часть исследователей полагает, что этот термин заменил собой определение “страны третьего мира”, не в последнюю очередь из соображений политической корректности.

Географически Глобальный Юг понятие довольно относительное, так как к числу государств, которые к нему относят, немало тех, что находятся в северном полушарии, например Индия и Мексика. Когда говорят о Глобальном Юге, в первую очередь имеют в виду страны с развивающейся экономикой.

“Мы в самом деле слышим о Глобальном Юге все чаще и чаще, в том числе в рамках обсуждения, имеет ли этот термин право на существование. Мне кажется, что имеет. Дело в том, что его очень часто употребляют в самих странах Глобального Юга. Там он имеет наибольшую популярность", - отмечает вице-президент Германского фонда Маршалла Ян Лессер.

По словам эксперта, Глобальный Юг - "это код для обозначения очень разных стран, развивающихся государств, стремящихся выразить свое собственное понимание международных отношений и стратегий, которые не всегда должны разрабатываться только лишь на Севере".

Дискуссия об употреблении этого термина в академической среде ведется давно. Некоторые эксперты полагают, что при его использовании стоит избегать необоснованных обобщений.

“Его следует использовать с определенной долей осторожности. Нет сомнений в том, что термин "Глобальный Юг" является важным объединяющим лозунгом и воплощает в себе чувство недовольства сложившимися международными институтами, которые отражают геополитические и экономические интересы стран Запада. Он важен, этот объединяющий лозунг, но проблема в том, что это весьма общее словосочетание, охватывающее более 130 различных стран мира. Оно не совсем точно отражает их неоднородность и разнообразие”, - сказал в беседе с Euronews старший научный сотрудник фонда Карнеги Патрик Стюарт.

При условном делении стран мира на глобальный Север и Юг с уверенностью можно сказать, что у Севера есть свой неформальный международный клуб - G7. На ежегодных саммитах “семёрки” согласуются общие подходы к актуальным международным проблемам. Есть ли свой клуб у Глобального Юга?

БРИКС в широком смысле представляет Глобальный Юг
Ян Лессер
вице-президент Германского фонда Маршалла

"У них есть так называемый БРИКС, альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Но нельзя сказать, что это некое эталонное сочетание стран, в силу различных причин, оно не было таким даже в менее напряженные времена. Однако эта группа сохранила свою динамику, только что пополнилась еще шестью членами. Теперь она стала гораздо более разнообразной не только в географическом плане, но и в плане политики, во многих других отношениях. Она действительно, в широком смысле, представляет Глобальный Юг", - считает Ян Лессер.

Еще одним его "клубом" можно назвать "Группу 77" (G77). Это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и отстаивающая интересы Глобального Юга.

При этом эксперты отмечают, что по важнейшим глобальным вопросам на Юге зачастую нет единого мнения. В частности, это касается российского вторжения в Украину.

"Часть стран, относящихся к Глобальному Югу, осудили вторжение России в Украину. Но есть ряд государств, занявших нейтральную позицию. Можно говорить, что такие крупные страны, как Индонезия, Индия или Бразилия, предпочтут не принимать чью-то сторону. Страны Глобального Юга очень разнообразны. В их число входят такие государства, как Уругвай, который имеет почти идеальные показатели демократии, и Сирия с Южным Суданом, где в этом отношении совершенно ужасные цифры", - напомнил в интервью Euronews Патрик Стюарт.

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Seth Wenig/AP
Результаты голосования в ООН по резолюции с призывом к РФ немедленно прекратить боевые действия в Украине. 140 голосов "за", 5 - "против" и 38 воздержавшихсяSeth Wenig/AP

Эксперты отмечают, что некоторые страны пытаются использовать Глобальный Юг в своих интересах, для усиления влияния на международной арене. Так, в начале 2023 года Индия провела виртуальный саммит под названием “Голос Глобального Юга” с участием представителей более 120 государств. 

Большую заинтересованность проявляет и Китай, который уже давно инвестирует в страны Африки, Азии и Латинской Америки.

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