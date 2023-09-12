Глобальный Юг: объединяющий лозунг или новая сила?

By Euronews

Война в Украине, пандемия COVID-19, изменение климата на планете… Когда речь заходит о важнейших международных событиях мы нередко слышим о проблемах и вызовах, стоящих перед Глобальным Югом.

Термин “Глобальный Юг” появился более полувека назад, но получил широкое распространение лишь после распада Советского Союза в 1991 году. В последнее время он стал употребляться все чаще.

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Часть исследователей полагает, что этот термин заменил собой определение “страны третьего мира”, не в последнюю очередь из соображений политической корректности.

Географически Глобальный Юг понятие довольно относительное, так как к числу государств, которые к нему относят, немало тех, что находятся в северном полушарии, например Индия и Мексика. Когда говорят о Глобальном Юге, в первую очередь имеют в виду страны с развивающейся экономикой.

“Мы в самом деле слышим о Глобальном Юге все чаще и чаще, в том числе в рамках обсуждения, имеет ли этот термин право на существование. Мне кажется, что имеет. Дело в том, что его очень часто употребляют в самих странах Глобального Юга. Там он имеет наибольшую популярность", - отмечает вице-президент Германского фонда Маршалла Ян Лессер.

По словам эксперта, Глобальный Юг - "это код для обозначения очень разных стран, развивающихся государств, стремящихся выразить свое собственное понимание международных отношений и стратегий, которые не всегда должны разрабатываться только лишь на Севере".

Дискуссия об употреблении этого термина в академической среде ведется давно. Некоторые эксперты полагают, что при его использовании стоит избегать необоснованных обобщений.

“Его следует использовать с определенной долей осторожности. Нет сомнений в том, что термин "Глобальный Юг" является важным объединяющим лозунгом и воплощает в себе чувство недовольства сложившимися международными институтами, которые отражают геополитические и экономические интересы стран Запада. Он важен, этот объединяющий лозунг, но проблема в том, что это весьма общее словосочетание, охватывающее более 130 различных стран мира. Оно не совсем точно отражает их неоднородность и разнообразие”, - сказал в беседе с Euronews старший научный сотрудник фонда Карнеги Патрик Стюарт.

При условном делении стран мира на глобальный Север и Юг с уверенностью можно сказать, что у Севера есть свой неформальный международный клуб - G7. На ежегодных саммитах “семёрки” согласуются общие подходы к актуальным международным проблемам. Есть ли свой клуб у Глобального Юга?

БРИКС в широком смысле представляет Глобальный Юг Ян Лессер вице-президент Германского фонда Маршалла

"У них есть так называемый БРИКС, альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Но нельзя сказать, что это некое эталонное сочетание стран, в силу различных причин, оно не было таким даже в менее напряженные времена. Однако эта группа сохранила свою динамику, только что пополнилась еще шестью членами. Теперь она стала гораздо более разнообразной не только в географическом плане, но и в плане политики, во многих других отношениях. Она действительно, в широком смысле, представляет Глобальный Юг", - считает Ян Лессер.

Еще одним его "клубом" можно назвать "Группу 77" (G77). Это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и отстаивающая интересы Глобального Юга.

При этом эксперты отмечают, что по важнейшим глобальным вопросам на Юге зачастую нет единого мнения. В частности, это касается российского вторжения в Украину.

"Часть стран, относящихся к Глобальному Югу, осудили вторжение России в Украину. Но есть ряд государств, занявших нейтральную позицию. Можно говорить, что такие крупные страны, как Индонезия, Индия или Бразилия, предпочтут не принимать чью-то сторону. Страны Глобального Юга очень разнообразны. В их число входят такие государства, как Уругвай, который имеет почти идеальные показатели демократии, и Сирия с Южным Суданом, где в этом отношении совершенно ужасные цифры", - напомнил в интервью Euronews Патрик Стюарт.

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Результаты голосования в ООН по резолюции с призывом к РФ немедленно прекратить боевые действия в Украине. 140 голосов "за", 5 - "против" и 38 воздержавшихся Seth Wenig/AP

Эксперты отмечают, что некоторые страны пытаются использовать Глобальный Юг в своих интересах, для усиления влияния на международной арене. Так, в начале 2023 года Индия провела виртуальный саммит под названием “Голос Глобального Юга” с участием представителей более 120 государств.

Большую заинтересованность проявляет и Китай, который уже давно инвестирует в страны Африки, Азии и Латинской Америки.