Самолёт "Уральских авиалиний" аварийно сел в поле, люди не пострадали

Airbus-A320, летевший в Омск, экстренно приземлился в соседнем регионе. Пассажиров и членов экипажа успешно эвакуировали.

Самолёт Airbus-A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, сел в пшеничном поле в Новосибирской области, не долетев до запасного аэродрома около 180 километров.

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По данным регионального МЧС, на борту находился 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребёнка. Такие же цифры приводит авиакомпания.

Росавиация назвала произошедшее "серьёзным инцидентом".

В "Уральских авиалиниях" утверждают, что в доме культуры села Убинское всех пассажиров покормили, им выдали багаж, сейчас людей развозят на автобусах в Омск и Новосибирск.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Новосибирской области, два человека отправлены на рентген с ушибами, ещё двоим оказали помощь на месте.

Почему самолёт пролетел свой пункт назначения?

По информации телеграм-канала Baza, Airbus A320 уже подлетал к Омску и получил разрешение на посадку, но "из-за отказа гидравлики" пошёл на второй круг. В случае посадки самолёт мог не успеть остановиться и выехать за пределы взлётно-посадочной полосы.

"Шасси, которое было выпущено вручную, невозможно было убрать, был ветер", – заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов в ходе пресс-конференции.

Площадкой для экстренной посадки должен был стать новосибирский аэропорт Толмачёво, где полоса на 500 метров длиннее, но в полёте стало ясно, что топлива не хватает, и самолёт посадили в поле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.