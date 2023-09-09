Землетрясение в Марокко унесло жизни сотен людей

Не менее 298 человек погибли в результате землетрясения в Марокко.

Несколько сот человек стали жертвами сильного землетрясения в Марокко. Более 150 госпитализированы. Это предварительные данные МВД.

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Подземные толчки магнитудой до 6,9 ощущались ночью в нескольких регионах на юге страны, в том числе в популярном у туристов Марракеше – эпицентр находился примерно в 80 км. от этого города. Сообщается о масштабных разрушениях и о панике, под завалами остаются люди.

Это крупнейшее землетрясение в Марокко как минимум за двадцатилетие.