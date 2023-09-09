Обвиняемый в терроризме арестован после побега из лондонской тюрьмы

By Euronews

Халифе обвинялся по двум статьям, в том числе передаче секретной информации другой стране

Бывший военнослужащий, сбежавший из лондонской тюрьмы в ожидании суда по обвинению в терроризме, задержан. Об этом сообщили в МВД. Дэниэл Абед Халифе находился в бегах четыре дня, прежде чем в результате масштабных поисков его удалось задержать в Чизвике на западе Лондона.

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21-летний уроженец Лондона Дэниэл Халифе c 2019 года служил компьютерным специалистом в Королевском корпусе связи – вспомогательном формировании британской армии. В августе 2021 года его заподозрили в передаче секретной информации о сослуживцах. После освобождения под залог он вернулся на службу, как сообщал The Telegraph.

В январе 2023 года он вновь был задержан, на этот раз по обвинению в попытке пронести муляж бомбы на территорию своей военной базы. В центральном уголовном суде Олд-Бейли ему было предъявлено ещё одно обвинение – в нарушении закона о секретной информации. Британские СМИ предполагают, что речь идёт об Иране. Весной Халифе уволили со службы.

Лондонская полиция по борьбе с терроризмом объявила награду в 20 тыс. фунтов стерлингов (25 тыс. долларов США) за информацию, которая приведет к его аресту.

Халифе сбежал в среду из тюрьмы Вандсворт в кузове грузовика для доставки продуктов. Побег вызвал бурю критики. Политические противники обвинили правящую Консервативную партию в некомпетентности.