Борьба с терроризмом во Франции

Во Франции завершается судебный процесс по делу о терактах в Париже в ноябре 2015 года. Жертвами действий экстремистов в стране за период с 2014 года стали более 260 человек и сотни получили ранения.

В Европе число терактов в прошлом году резко снизилось, но во Франции уровень тревоги остается на высоком уровне. По всей стране семь тысяч военных охраняют особо уязвимые участки.

"Мы находимся здесь для защиты населения, чтобы успокоить людей, пытаемся предотвратить терроризм. Мы приспосабливаемся к любым обстоятельствам, солдат адаптируется и проходит обучение во время своей миссии", — говорит Родриге.

Еще один приоритет для французского правительства — усиление службы разведки. За последние годы были созданы около тысячи постов, предназначенных для борьбы с терроризмом. Возможности террористической группировки ИГИЛ организовывать нападения сократились, но теперь главная задача — выявление потенциальных террористов-одиночек.

Бывший судья Жан-Луи Брюгьер комментирует: "Может показаться, что если некий человек в какой-то момент радикализуется, берет в руки нож и выходит на улицу, то он уже находится под наблюдением. Но если против него нет улик, то, к сожалению, это очень сложный процесс. Поэтому во Франции были внедрены все эти системы, которые пытаются выявить такие проявления, внезапные изменения в поведении и стиле одежды, отказ пожимать руку женщинам, замкнутость".

Для выявления таких, как называют их эксперты, слабых сигналов во франции была также создана разведслужба, занимающаяся вопросами радикализации в тюрьмах .

Эксперт по вопросам безопасности Дрисс Айт Юссеф говорит: "Есть два типа заключенных. Есть приговоренные по обвинению в терроризме, от 450 до 500, а есть также около 700 приговоренных по обычным делам, они радикализовались уже в тюрьме. И здесь уже работают разведывательные службы, но мы должны сконцентрировать наше внимание на работе по предотвращению радикализации в тюрьмах".

Правительство Франции утверждает, что с 2015 года удалось предотвратить около 60 нападений, но критики властей уверены, что принятые меры привели к ограничению свобод.