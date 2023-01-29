Власти Израиля согласовали ряд мер по усилению борьбы с терроризмом

Ответ террористам всегда будет жестким. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров, первом после совершенных в пятницу и субботу терактов в Восточном Иерусалиме. Жертвами нападения стали семь человек и еще шесть получили ранения.

Глава правительства сказал, что Израиль не стремится к эскалации напряженности в отношениях с Палестиной, но готов к любому развитию событий. "Наш ответ терроризму - это железный кулак и мощные, быстрые и точные меры", - отметил Нетаньяху.

Планируется, как сообщается, отмена социальных пособий для семей нападавших, принятие мер по укреплению поселений, усилению подразделений армии и полиции, расширению практики задержаний и целенаправленных операций по изъятию незаконно хранимого оружия.

В пятницу вечером после наступления шаббата у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме был совершен теракт. Семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку. Он был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.

В субботу двое израильтян, отец и сын, были ранены в результате другого нападения в восточном иерусалимском районе Силван близ Старого города. Стрелявший, 13-летний палестинец, также получил огнестрельное ранение при задержании и отправлен в больницу.

Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила,что третьим пострадавшим стал военнослужащий, помогавший обезвредить злоумышленника.

Теракты были совершены после израильского рейда в Дженине на Западном берегу Иордана 26 января. Тогда, по данным палестинского Минздрава, в ходе столкновений были убиты 11 арабов, около 20 получили ранения.

Стрельба в синагоге произошла за несколько дней до запланированного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль и на Западный берег. Официальные лица США говорят, что основной темой бесед Блинкена с Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом будет "деэскалация".