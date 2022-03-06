Украинцы сопротивляются и помогают нуждающимся

Жители Львова готовятся к обороне города. обучение добровольцев берут на себя районные администрации. Ранее мэр Львова призвал военнообязанных мужчин, прибывающих из более опасных регионов, записываться в отряды территориальной обороны. В эти часы волонтеры на улицах Львов заворачивают уличные статуи в защитный материал, строят баррикады дорогах и заграждения вокруг центров, где ведутся работы по гуманитарному содействию людям. Во Львове действует режим комендантского часа.

Министерство обороны Великобритании в своем твиттере разместило заявление, в котором говорится, что уровень и мощь украинского сопротивления продолжают удивлять Россию, которая в ответ целится по жилым районам во многих населенных пунктах, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский поговорил с американским предпринимателем Илоном Маском, который сообщил, что разрушенные города Украины на следующей неделе получат новую партию систем спутникового интернета Starlink. Зеленский также обсудил с президентом США Джо Байденом вопросы финансовой поддержке и новых санкциях против РФ.

Добровольцы в Киеве раздают нуждающимся продукты питания и одежду. Столица Украины находится в осаде, регулярно звучат сирены воздушной тревоги.