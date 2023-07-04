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Зеленский призвал Грузию передать Саакашвили Украине

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили Авторское право AP/AP
 Euronews

"Прямо сейчас Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей", - Владимир Зеленский, президент Украины.

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вызывает озабоченность Киева. Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от грузинского посла покинуть Украину в течение 48 часов и провести консультации со своим правительством по поводу судьбы Саакашвили, имеющего украинское гражданство.

Здоровье политика резко ухудшилось после 50-дневной голодовки в знак протеста против судебного преследования.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Я поручил министру иностранных дел Украины вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему протест и предложить в ближайшие 48 часов покинуть Украину для проведения консультаций со своей столицей. Еще раз призываю власти Грузии передать гражданина Украины Михаила Саакашвили в Украину для необходимого лечения и ухода".

"Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси прекратить это злоупотребление и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры по согласованию с Украиной также предложили различные варианты спасения", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Саакашвили был арестован в октябре 2021 года по возвращении в Грузию из Украины. Против него было возбуждено сразу несколько дел о преследовании оппозиции и злоупотреблении властью. Саакашвили называет обвинения политически мотивированными. За время пребывания за решеткой экс-президент Грузии неоднократно объявлял голодовку.

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