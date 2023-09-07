ISW: продвижение ВСУ на востоке

Украинские войска постепенно отвоевывают позиции южнее Бахмута. Российская армия сталкивается с проблемами снабжения.

Обстановка на восточном фронте остается сложной, и главная задача украинских войск - обеспечить надежную оборону и не допустить потери опорных пунктов, заявил командующий Сухопутными войсками Украины. Александр Сырский добавил: "Противник не отказывается от планов выхода к приграничным регионам".

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В условиях, когда основное внимание сосредоточено на южном фронте и западном Запорожье, давайте присмотримся к востоку.

Украинские силы провели наступательные операции возле Бахмута и, как сообщается, за последние несколько дней продвинулись вперед.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска добились частичного успеха на Бахмутском направлении и вытеснили российские войска с позиций южнее Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками Украины заявил, что украинские силы постепенно отвоевывают позиции в этом районе.

Российские военные блогеры утверждают, что за последние три дня украинские силы продвинулись в Клещеевке в 6 км к юго-западу от Бахмута, и что в настоящее время украинские силы контролируют половину населенного пункта.

Другие российские источники сообщили 6 сентября, что в районе Клещеевки продолжаются встречные и позиционные бои.

Украинские и российские источники сообщили аналитическому центру ISW, что российская оборонно-промышленная база сталкивается с растущими проблемами с заменой основных предметов снабжения в дополнение к уже известным проблемам с восстановлением запасов высокоточного оружия.