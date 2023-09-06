В Греции подсчитывают ущерб от лесных пожаров

By Euronews

Лесные пожары на северо-востоке Греции полыхали более двух недель. Власти подсчитываю ущерб от стихии. Местные жители опасаются, что их жизнь будет тяжелой еще долгие годы. Люди надеются на помощь правительства.

Лесные пожары, бушевавшие в районе греческого Александруполиса, обернулись экологической катастрофой. Материальный ущерб от стихийного бедствия еще предстоит оценить. По последним данным, выгорело 48% территории муниципалитета. Власти и местные жители пытаются прийти в себя от произошедшего и справиться с возникшими проблемами.

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Яннис Замбукис, мэр Александруполиса:"Постепенно мы подсчитываем ущерб, нанесенный инфраструктуре, а также профессиональным пространствам и предприятиям. Как вы понимаете, сгорели не только дома. Огонь сжег множество земель, связанных с сырьевым сектором и сельскохозяйственной продукцией".

Пожары полыхали в течение 16 дней. Ситуация негативно отразилась на туристической отрасли. Тысячи отмен бронирования и вынужденные отъезды иностранных гостей. Предприниматели задаются вопросом, переживут ли они зимний сезон.

Апостолос Палакидис, президент Thrace hoteliers:"Это было популярное направление. Александруполис считался безопасным местом, куда легко добраться на машине со всех Балкан. Мы находимся в центре огромного рынка с населением 50 миллионов человек. Можно понять, что уйдут годы на то, чтобы клиенты снова почувствовали себя в безопасности и были уверены, что они приедут и найдут то, что прославило Александруполис: зеленую природу, регион Эврос, море и безопасность".

В отчаянии и владельцы магазинов и кафе. Из-за густого дыма от пожаров они были вынуждены прекратить работу, что несомненно привело к большим потерям.

Триантафилия Куфу, владелица магазина:"Я обеспокоена будущим. Мы продаем сезонный продукт. Сентябрь по сути потерян. Половина августа была потеряна. Как мы будем восстанавливаться?"

Яннис Карагиоргас, Euronews:"По словам жителей, владельцев магазинов, отелей и рестораторов, финансовый ущерб для Александруполиса после экологической катастрофы неисчислим. Люди боятся, что их жизнь будет тяжелой еще долгие годы. Они надеются, что благодаря помощи правительства и собственному упорному труду, все наладится и Александруполис снова встанет на ноги".