В Европе растет число случаев заболевания COVID-19: стоит ли опасаться новой коронавирусной волны?

By Euronews

В Старом Свете завершилось время летних отпусков. Европейцы вернулись на работу и в школы. На этом фоне на континенте отмечен рост заражения коронавирусом. Ожидать ли вспышки заболевания ковидом в осенне-зимний сезон? Отвечают эксперты.

За лето в ряде европейских стран значительно возросло число случаев заболевания Covid-19. У людей снижается иммунитет, появляются новые варианты коронавирусной инфекции. Стоит ли опасаться вспышки ковида этой зимой?

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Ханс Клюге, европейский региональный директор ВОЗ: "COVID-19 все еще существует. Мы не должны паниковать, но должны обеспечить вакцинацию. Континент подготовлен. Конечно, большая оговорка заключается в том, появится ли - надеюсь, что нет - мутант, который будет немного более опасным и быстро распространяющимся. В лучшем случае это будет немного похоже на сценарий с гриппом. Основное внимание должно быть уделено уязвимым людям, потому что были оставлены без внимания слишком много людей, особенно в учреждениях, где обеспечивается длительный уход".

По мнению экспертов, лучшим оружием защиты от коронавируса остается вакцина.

**Кике Бассат, эксперт: **_"Честно говоря, я не думаю, что Европа находится в опасности. Только те люди, те страны, которые все еще имеют низкий уровень охвата вакцинацией, останутся в опасности, поскольку у них будет наблюдаться рост клинических заболеваний, серьезных клинических заболеваний и госпитализаций. Действительно, в настоящее время разрабатывается новое поколение вакцин, и мы ожидаем их появления к концу этого месяца. Но люди должны быть спокойны. Вакцины, которые они получили, уже очень хорошо защищают их от тяжелых заболеваний"._

Европейская комиссия недавно дала зеленый свет новой вакцине для борьбы с подвариантном омикрона, но это еще не все.

Стелла Кириакидис, еврокомиссар по вопросам здравоохранения:"Координация и совместная работа являются основой сильного Европейского союза здравоохранения. И с самого начала пандемии мы работали с государствами-членами, предоставляя через Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) рекомендации о способах контроля COVID-19, о необходимости секвенирования, проведения эпиднадзора, стратегии вакцинации".

Стелла Кириакидис обратилась к гражданам Европы.

Стелла Кириакидис, еврокомиссар по вопросам здравоохранения:"Сильный Европейский союз здравоохранения означает, что все мы должны работать вместе, чтобы справиться с ситуацией в области общественного здравоохранения. Поэтому следуйте рекомендациям, которые дают ваши врачи в отношении того, нужно ли вам делать прививки или нет, соблюдайте элементарные правила гигиены рук. Я считаю, что это чрезвычайно важно. Если вы чувствуете себя плохо, оставайтесь дома, это может быть не COVID. Это может быть грипп. Но мы должны защитить друг друга в сложный осенне-зимний период, который может наступить".