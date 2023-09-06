Госсекретарь США отметил "хороший прогресс" в контрнаступлении ВСУ

By Euronews

Энтони Блинкен находится в Киеве с двухдневным визитом. Как ожидается, он объявит об очередном транше помощи Украине в размере до 200 млн долларов.

Госсекретарь США в среду прибыл в Киев с необъявленным двухдневным визитом.

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По словам представителей Белого дома, цель поездки: выразить поддержку Соединённых Штатов властям Украины и дать оценку операции по контрнаступлению на фоне роста обеспокоенности некоторых западных союзников низкими темпами продвижения ВСУ.

Энтони Блинкен почтил память павших украинских военнослужащих на Берковецком кладбище.

По плану визита - встреча с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Участники должны обсудить ход боевых действий и усилия по восстановлению экономики и энергосетей страны.

Вашингтон также заявил, что на повестке дня значится вопрос об альтернативных маршрутах для экспорта украинского зерна, после того, как Россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы и подвергла обстрелам зернохранилища в портах Одессы.

Как вариант, рассматривают другие сухопутные маршруты транспортировки и морские коридоры, удалённые от участков международных вод, где перевозящие зерно суда могут стать мишенью для российского ВМФ.

Как ожидается, госсекретарь США объявит о новом транше военной помощи Украине на сумму от 175 до 200 миллионов долларов.

Поездка Блинкена в Украину стала четвёртой по счёту с начала войны.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Я здесь прежде всего для того, чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку Украине в её противостоянии агрессии. Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, что очень обнадёживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть всё необходимое для успеха не только в контрнаступлении, но и в долгосрочной перспективе, - что у неё есть мощные средства сдерживания и обороноспособность, чтобы в будущем подобные акты агрессии не повторились.

Датский премьер-министр тоже находится в Киеве. Метте Фредериксен возложила цветы к Стене памяти павших защитников Украины у Михайловского собора. Мемориал был открыт после августовской трагдеии 2014 года, когда шли ожесточённые бои за Иловайск. До вторжения России в Украину на стене были фотографии 4300 солдат. Сегодня их значительно больше, но подсчёт новых снимков официально не ведётся.

Глава правительства Дании также выступила на заседании Верховной Рады. Ранее Копенгаген пообещал поставить Украине американские истребители F16. США дали соответствуюущее разрешение на передачу военных самолётов. Их пилотированию уже начали обучать украинских лётчиков.