Путин и Эрдоган не договорились

Путин заявил, что соглашение по вывозу зерна может быть восстановлено в течение нескольких дней, если Запад выполнит его условия

В переговорах между президентами России и Турции о возобновлении зернового соглашения с Украиной прорыва не произошло. Соглашение, которое Москва расторгла в июле, позволяло Украине и России экспортировать зерно без риска нападения на их суда. Но Владимир Путин уже давно жаловался, что Запад не соблюдает условия сделки. По его словам, она может быть возобновлена, если Запад выполнит свои обязательства:

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"Как уже не раз говорил, нас просто вынудили принять это решение, – я имею в виду Россию вынудили, – так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение "зерновой сделки" в части обеспечения доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки. То есть: отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок", - сказал Путин.

Он заявил, что Россия близка к завершению поставок бесплатного зерна в шесть африканских стран. Но Реджеп Тайип Эрдоган, который помогал в заключении черноморской сделки, заявил, что это соглашение остаётся единственно приемлемым решением

"Альтернативные предложения, вынесённые на повестку дня, не могут предложить устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами, сопоставимой с ​​​Черноморской инициативой", - сказал Эрдоган.

Россия и Украина являются одними из крупнейших в мире экспортеров зерна, и эта сделка имеет важное значение для продовольственной безопасности во многих развивающихся странах.