День знаний в России и Украине

By Euronews

Первого сентября российский президент провел урок "Разговор о важном" в подмосковной школе. Учащиеся в РФ получили новые учебники истории. В Киеве утром звучала сирена воздушной тревоги. В школах в прифронтовых районах обучение будет вестись дистанционно.

В Украине и России первого сентября отметили День знаний.

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В российских учебных заведениях и тех, что расположены на оккупированных украинских территориях, например, в этой школе в Мариуполе, дети получили новые учебники истории, в которых оправдывается вторжение в Украину, а ответственность за начало войны перекладывается на западные страны.

Президент Путин провёл открытый урок "Разговор о важном" для школьников в подмосковном Солнечногорске.

"Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. С таким настроем нельзя победить народ. Мы были абсолютно непобедимы. И остаемся таковыми сейчас", - сказал детям Путин.

Дети в Украине видят войну не на страницах учебников. В Киеве и нескольких областях утром была объявлена воздушная тревога. По данным украинского Генштаба, российская армия нанесла 1 сентября не менее 30 авиаударов по объектам в стране.

В двух с половиной тысячах украинских школ обучение будет вестись дистанционно. Почти 85% учебных заведений оборудованы укрытиями и бомбоубежищами.