Конференция в Эшториле: "Поговорим о людях"

Эшторильская конференция объединяет людей, помогает обмениваться информацией и вдохновляет молодое поколение оказывать положительное влияние на окружающий мир.

В зале воцарилась тишина, когда Марио Лагинья начал своё выступление на конференции в Эшториле. Один из самых известных португальских джазовых музыкантов, он вышел на сцену, чтобы чтобы на своём примере показать, как музыка может спасти жизни.

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Марио Лагинья, пианист и композитор:

"Так, иногда я встречаю людей, которые являются экспертами в экономике, и они всё время говорят о цифрах, цифрах, цифрах. Но давайте поговорим о людях, потому что я считаю, что цифры основаны на людях, которые работают или не работают, или работают хорошо или плохо".

Возможет ли более гуманный мир? Это один из вопросов, которому уделяется внимание на конференции в Эшториле-2023. Дискуссии охватывают широкий спектр проблем - от влияния ИИ на наш мир до поисков общей цели для объединения ради позитивных перемен.

Сергей Кислица, представитель Украины в ООН:

"Я думаю, что европейская солидарность пока работает успешно, но эту цель ещё нельзя считать полностью достигнутой. Но европейская солидарность и трансатлантическая солидарность - непременные условия нашей совместной победы в будущем".

Конференция, в которой принимают участие лауреаты Нобелевской премии, политики, ученые и защитники окружающей среды, посвящена изучению наиболее насущных проблем, с которыми сталкивается мир, поискам путей, по которым молодое поколение могло бы занять их решением этих проблем.

Йохан Бодинье, Euronews:

"Сюда приезжает так много людей из самых разных сфер деятельности, учёных. Я чувствую, что это возможность узнать не только о том, что уже исследовано, но и о том, что будет в будущем".

По мере того, как конференция подходит к концу, крепнет уверенность в том, что действия ради будущего сейчас более актуальны, чем когда-либо".