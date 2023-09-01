Городская мобильность: бизнес и власти должны вести диалог

В Париже вступил в действие запрет на аренду электросамокатов. Эксперт европейской НПО Eurocities Питер Сталинс объясняет, зачем в развитии экологичных видов транспорта необходимо регулирование и обмен данными между компаниями и властями.

Городская мобильность в Европе динамично развивается и управление этой сферой сегодня становится совместной работой государственного и частного секторов, считает эксперт по городской мобильности Питер Сталинс из НПО "Eurocities".

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Ситуация с запретом арендованных электросамокатов в Париже является исключительной, так как стала результатом общественного голосования.

По словам эксперта, поставщики этой услуги прекрасно знают, что вызывают много споров в любом городе, где они работают. Поступает много жалоб на незаконную парковку, на опасные ситуации, на незаконное использование. Поэтому логично, что городские администрации принимают меры, чтобы лучше контролировать их работу.

Питер Сталинс отмечает, что между различными амбициями игроков в этой сфере существуют противоречия, поэтому необходимо вести постоянный диалог, так как частные компании ориентированы на прибыль и привлечение клиентов, а перед властями стоят задачи общественного характера.

Это то, что ищет каждый город в Европе: замена автомобильных поездок на более экологичные виды транспорта, но пока обмен данными и понимание, основанное на фактах, в настоящее время все еще находятся в процессе усовершенствования Питер Сталинс Eurocities

Париж — не первый город, где был введен запрет. Например, в Копенгаген это уже было сделано раньше, электросамокаты затем вернулись на улицы, но на более строгих условиях.

Эксперт отмечает, что большинство городов тем или иным способом — через диалог, партнерство, регулирование — находит различные возможности интегрировать электросамокаты в транспортную систему.

Ответственность лежит также и на компаниях, предоставляющих такие услуги. Существует потребность в большей прозрачности, нужно больше данных об устойчивости использования таких транспортных средств и услуг, безопасности и преимуществах такого перехода. Компании-операторы владеют этими транспортными средствами, технологиями, имеют более разностороннее представление о том, как люди используют эти транспортные средства.

"У них есть всевозможные датчики, позволяющие видеть, где припаркованы электросамокаты, где они используются, как они используются, в соответствии ли с правилами, установленными местными властями. Они также могут вводить определенные ограничения или даже систему поощрений за надлежащее использование. Я предполагаю, что у них также есть право блокировать определенных пользователей или ограничивать использование электросамокатов людьми, которые совершают злоупотребления", — говорит Питер Сталинс.

По мнению эксперта, со стороны властей нужно больше регулирующих мер.

Лучший способ лучше контролировать использование электросамокатов — это ввести своего рода схему лицензирования, которая позволит обеспечить получение таких услуг в соответствии с принципами устойчивого развития. И у нас есть много примеров из городов по всей Европе, которые вводят такую схему лицензирования. Питер Сталинс Eurocities

Некоторые специалисты в сфере городской мобильности называют электросамокаты "моторизацией пешеходов", тогда как основная цель энергетического перехода в транспортной сфере — разгрузить дороги, снизить уровень вредных выбросов в атмосферу, в то время как ходьба всегда остается самым экологичным и полезным для здоровья способом передвижения.

"Важный вопрос, который нам нужно задать: приводят ли электросамокаты к переходу от индивидуального использования автомобиля к более экологичному режиму. Например, сколько автомобильных поездок заменили электросамокаты? Мы знаем, что так обстоит дело с общественным транспортом и велосипедами, они действительно способствуют переходу к более эффективным и экологичным видам транспорта. Для электросамокатов эта картина пока не ясна", — говорит Питер Сталинс.

Власти европейских городов начали обращать больше внимания на пешеходов, их комфорт и безопасность, тем более что экстремальные погодные условия в последнее время заставляют серьезно об этом задуматься.

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Если подумать о велосипедистах, пользователях автомобилей, пользователях каршеринга, пользователях общественного транспорта - в какой-то момент все мы ходим пешком. Таким образом, это первый, основной способ передвижения. И осознание этого наконец-то пришло, и многие города начали вкладывать больше средств в пешеходные зоны, создавать приятные условия для ходьбы, улучшать тротуары, вводить указатели для ходьбы. Таким образом, происходит своего рода ренессанс пешеходного движения Питер Сталинс Euronews

В прошлом году электросамокатами в Париже воспользовались 400 тысяч человек. После вступления запрета в действие мэрия Парижа рассчитывает развивать услуги по аренде велосипедов в городе.