Городская мобильность: бизнес и власти должны вести диалог

В Париже вступил в действие запрет на аренду электросамокатов. Эксперт европейской НПО Eurocities Питер Сталинс объясняет, зачем в развитии экологичных видов транспорта необходимо регулирование и обмен данными между компаниями и властями.
Городская мобильность в Европе динамично развивается и управление этой сферой сегодня становится совместной работой государственного и частного секторов, считает эксперт по городской мобильности Питер Сталинс из НПО "Eurocities".
Ситуация с запретом арендованных электросамокатов в Париже является исключительной, так как стала результатом общественного голосования.
По словам эксперта, поставщики этой услуги прекрасно знают, что вызывают много споров в любом городе, где они работают. Поступает много жалоб на незаконную парковку, на опасные ситуации, на незаконное использование. Поэтому логично, что городские администрации принимают меры, чтобы лучше контролировать их работу.
Питер Сталинс отмечает, что между различными амбициями игроков в этой сфере существуют противоречия, поэтому необходимо вести постоянный диалог, так как частные компании ориентированы на прибыль и привлечение клиентов, а перед властями стоят задачи общественного характера.
Париж — не первый город, где был введен запрет. Например, в Копенгаген это уже было сделано раньше, электросамокаты затем вернулись на улицы, но на более строгих условиях.
Эксперт отмечает, что большинство городов тем или иным способом — через диалог, партнерство, регулирование — находит различные возможности интегрировать электросамокаты в транспортную систему.
Ответственность лежит также и на компаниях, предоставляющих такие услуги. Существует потребность в большей прозрачности, нужно больше данных об устойчивости использования таких транспортных средств и услуг, безопасности и преимуществах такого перехода. Компании-операторы владеют этими транспортными средствами, технологиями, имеют более разностороннее представление о том, как люди используют эти транспортные средства.
"У них есть всевозможные датчики, позволяющие видеть, где припаркованы электросамокаты, где они используются, как они используются, в соответствии ли с правилами, установленными местными властями. Они также могут вводить определенные ограничения или даже систему поощрений за надлежащее использование. Я предполагаю, что у них также есть право блокировать определенных пользователей или ограничивать использование электросамокатов людьми, которые совершают злоупотребления", — говорит Питер Сталинс.
По мнению эксперта, со стороны властей нужно больше регулирующих мер.
Некоторые специалисты в сфере городской мобильности называют электросамокаты "моторизацией пешеходов", тогда как основная цель энергетического перехода в транспортной сфере — разгрузить дороги, снизить уровень вредных выбросов в атмосферу, в то время как ходьба всегда остается самым экологичным и полезным для здоровья способом передвижения.
"Важный вопрос, который нам нужно задать: приводят ли электросамокаты к переходу от индивидуального использования автомобиля к более экологичному режиму. Например, сколько автомобильных поездок заменили электросамокаты? Мы знаем, что так обстоит дело с общественным транспортом и велосипедами, они действительно способствуют переходу к более эффективным и экологичным видам транспорта. Для электросамокатов эта картина пока не ясна", — говорит Питер Сталинс.
Власти европейских городов начали обращать больше внимания на пешеходов, их комфорт и безопасность, тем более что экстремальные погодные условия в последнее время заставляют серьезно об этом задуматься.
В прошлом году электросамокатами в Париже воспользовались 400 тысяч человек. После вступления запрета в действие мэрия Парижа рассчитывает развивать услуги по аренде велосипедов в городе.