Дисциплина хромает: в российской армии стало больше дезертиров

Проблема дезертирства российских военнослужащих "вероятно, усугубилась" после проведенной в 2022 году частичной мобилизации, полагают в Министерстве обороны Великобритании.

По данным Министерства обороны Великобритании, число военнослужащих, сбегающих из российской армии, резко возросло.

Ссылаясь на данные независимых российских журналистов, минобороны сообщает, что в период с января по май 2023 года в военных судах РФ было рассмотрено 1053 дела о самоволках. Это больше, чем за весь предыдущий год.

Российские военные работают над укреплением дисциплины с самого начала вторжения в Украину, но проблема дезертирства, вероятно, усугубилась после принудительной мобилизации, говорится в опубликованном в среду ежедневном брифинге британского министерства обороны.

В сентябре прошлого года в Кремле решили провести "частичную мобилизацию", призвав 300 тысяч резервистов. Этот шаг вызвал протесты в стране на фоне сообщений о непропорционально большом количестве призывников из бедных слоев населения и среди этнических меньшинств.

Минобороны Великобритании сообщает в сводке, что "большинство из тех, кто был признан виновным в дезертирстве, были наказаны условным сроком". Это означает, что они могут быть отправлены в Украину.

"Усилия России по улучшению дисциплины сосредоточены на повышении уровня патриотизма, а не на устранении первопричины недовольства солдат", - отмечают в министерстве.

Несколько дезертиров, в том числе из рядов ЧВК "Вагнер", предположительно были показательно убиты в Украине. В одном из репортажей Euronews рассказывалось, что формирования из Чечни использовались для наведения дисциплины в войсках, где были проявления недовольства.

Из Украины также поступают сообщения о том, что российских призывников задерживают, иногда запирают в подвалах, за отказ воевать.

По многочисленным свидетельствам, российские солдаты находятся в плохих условиях: голодают, мерзнут и страдают от издевательств со стороны командиров.

Мобилизованные военнослужащие жалуются, что их отправляют в зону боевых действий без достаточного обмундирования и подготовки.

Исходя из этого, сложно оценить, хотят ли россияне воевать. Некоторые наблюдатели утверждают, что вторжение было навязано жителям страны властью, которая жестко пресекает проявления инакомыслия. Другие говорят, что война была бы невозможна без широкой поддержки населения РФ.