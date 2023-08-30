Над побережьем Адриатики пролетели самолёты с баннерами и странными фразами, на них написанными. Это попытка распространить развенчанную экспертами теорию заговора, по которой папа римский Франциск возглавляет Католическую церковь незаконно.

В небе над популярными у жителей и туристов пляжами Италии появились самолёты со странными посланиями о Бенедикте XVI, бывшем главе Католической церкви, который ушёл в отставку в 2013 году в связи с серьёзными проблемами со здоровьем.

РЕКЛАМА

"Benedict was in sedes impedita", - гласило сообщение на баннере, прикреплённом к небольшому воздушному судну, пролетевшему в воскресенье 27 августа над 350-километровом участке побережья Адриатического моря. Фраза включает известный в Ватикане термин на латыни, который означает, что папа находится в изгнании, в тюрьме или других ограничивающих свободу местах.

Другое подобное сообщение появилось в небе над Лацио 16 июля: "Бенедикт XVI на самом деле не отрекался от престола".

Загадочные послания вызвали любопытство тысяч отдыхающих, привлекли внимание местных СМИ. Этого с некоторых пор добивается и журналист Андреа Чончи, который считает Франциска нелегитимным понтификом.

Делая заметки для итальянской газеты Libero, которая отражает взгляды преимущественно правых партий, Чончи пытается распространить теорию заговора. Согласно ей, папа Франциск является "антипапой", назначенным вместо Бенедикта XVI - Йозефа Ратцингера - в качестве более либеральной и прогрессивной фигуры.

По мнению журналиста, в своей речи об отречении от Святого престола его уходящий глава намекнул, что его вынудили сделать это.

Чончи утверждал, что три знающие об этом кардинала раскроют правду после смерти Ратцингера. Бывший папа римский скончался 31 декабря 2022 года. А предсказание до сих пор не сбылось.

Свою теорию Чончи изложил в книге под названием "Код Ратцингера", в которой рассказывается о том, что якобы заговорщики в Ватикане выстроили целую стратегию для того, чтобы Римско-католическую церковь возглавил аргентинец Франциск (Хорхе Марио Бергольо). Однако эта теория оставалась лишь теорией и не привлекала особого внимания. До тех пор, пока группа юристов Abritrium не профинансировала полёты с таинственными посланиями над итальянскими пляжами. Чончи настаивает на том, что он вовсе не теоретик заговора. Хотя именно так его прозвали СМИ.

Ряд экспертов, среди которых есть как сторонники Франциска, так и более консервативные католики, опровергают гипотезы журналиста.

В размещённой в Сети статье, анализирующей теорию Чончи, эксперт Сильвио Барбалья приходит к выводу, что журналист смог найти некое завуалированное послание в речи Бенедикта об отречении только потому, что изучал её "недобросовестно".