Бывший кардинал не сможет предстать перед судом

By Euronews

Врачи засвидетельствовали, что 93-летний бывший священник не сможет принять полноценное участие в процессе

Бывший американский кардинал Теодор Маккаррик не сможет предстать перед судом, дело по обвинению в надругательстве над несовершеннолетними против него закрыто. Врачи засвидетельствовали, что из-за деменции 93-летний бывший священник не может принимать полноценное участие в процессе и собственной защите.

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Ранее Епископ Вашингтонской отрицал обвинения. Тем не менее, в 2018-м он добровольно покинул коллегию кардиналов, а годом позже он стал самым высокопоставленным священником за всю современную историю католической церкви, которого папа римский лишил сана.