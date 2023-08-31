EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Бывший кардинал не сможет предстать перед судом

Теодор Маккаррик в ходе слушаний
Теодор Маккаррик в ходе слушаний Авторское право Michael Dwyer/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Врачи засвидетельствовали, что 93-летний бывший священник не сможет принять полноценное участие в процессе

Бывший американский кардинал Теодор Маккаррик не сможет предстать перед судом, дело по обвинению в надругательстве над несовершеннолетними против него закрыто. Врачи засвидетельствовали, что из-за деменции 93-летний бывший священник не может принимать полноценное участие в процессе и собственной защите.

РЕКЛАМА

Ранее Епископ Вашингтонской отрицал обвинения. Тем не менее, в 2018-м он добровольно покинул коллегию кардиналов, а годом позже он стал самым высокопоставленным священником за всю современную историю католической церкви, которого папа римский лишил сана.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Папа Франциск встретился с жертвами сексуального насилия в церкви

Всемирный день молодёжи: Лиссабон примет миллион паломников

В Португалии церковь признала вину за растление детей. Слово - жертвам!

Скандал в католической церкви Педофилия Сексуальные домогательства Католицизм