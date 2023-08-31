Прокат закрыт: Париж убирает с улиц электросамокаты

С 1 сентября с парижских улиц исчезнут электросамокаты, предоставлявшиеся в аренду всем желающим. Власти французской столицы приняли это решение по итогам апрельского голосования, на котором подавляющее большинство парижан поддержали запрет на прокат электросамокатов.

С 1 сентября с улиц Парижа исчезнут электросамокаты, которые предоставлялись частными компаниями напрокат.

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Решение было принято после референдума, состоявшегося во французской столице в апреле. Тогда почти 90% горожан проголосовали за запрет электросамокатов.

На парижских улицах в аренду были выставлены около 15 тысяч этих транспортных средств. В течение августа их становилось все меньше и меньше.

"Мы начали убирать наши самокаты в прошлое воскресенье. Их было около 5 000. Но останутся несколько тысяч наших велосипедов. Мы убираем от 400 до 500 скутеров в день с десяти часов вечера до шести утра. Мы специально выделили сотрудников для этого", - рассказал один из руководителей французского подразделения Tier Клеман Петте.

Париж стал первым европейским городом, принявшим столь решительные меры.

Жители французской столицы неоднократно жаловались на то, что люди на электросамокатах мешают пешеходам и создают аварийные ситуации.

В 2022 году в ДТП с их участием пострадали 456 человек, трое погибли.

Личными электросамокатами в Париже по-прежнему можно будет пользоваться.