Электросамокаты: штраф, запрет и сокращение

С июля в Париже будут действовать новые правила для тех, кто пользуется электрическими самокатами.

Компании-операторы выставляют на улицы французской столицы все больше этих транспортных средств. Мэр города Анн Идальго, наоборот, предлагает сократить их количество, ограничить скорость передвижения и запретить парковку на тротуарах: "Что касается общего количества электросамокатов, как я уже говорила, их уже слишком много. Поэтому я прошу компании уменьшить их число на улицах города, пока не будет принят новый общенациональный закон, находящийся сейчас в разработке. Это в интересах самих компаний, а выполнение моего требования - в их экономических интересах".

Некоторые туристы рады тому, что в Париже есть возможность покататься по городу на электросамокате. Вот что говорят молодые люди из Венгрии и Турции: "Ты полностью независим, свободен. Это средство передвижения 21-го века, столько удовольствия и можно разглядывать все вокруг".

"А еще можно ездить по старым районам, в исторических местах, не только в новых современных. Это отличное сочетание. Сочетание само по себе хорошо".

21-летний парижанин тоже считает электросамокаты удобным средством передвижения: "Я думаю, это интересная система. Она проста в использовании и позволяет быстро добираться в нужное вам место. Самокат можно найти повсюду".

Максимальную скорость движения на электросамокате власти Парижа предлагают снизить до 20, а в некоторых случаях до 8 километров в час, чтобы сократить количество ДТП.

Парижский таксист Нуредин Аллали рассказывает: "Молодежь ездит на самокатах парами, что они только не вытворяют! Едут зигзагом, например. Приходится иногда сигналить, чтобы привлечь их внимание: "Осторожно, двигайтесь у края дороги". Молодые люди порой внимания не обращают, но взрослые - всегда. Электросамокат - удобное средство передвижения. Но когда ездят по тротуарам это ужасно. Они появляются прямо из-за спины, сделаешь шаг в сторону и въедут прямо в тебя".

На сегодняшний день в Париже насчитывается около 20 тысяч электросамокатов. С июля на них нельзя будет кататься в парках и садах, парковать нужно будет на существующих авто и велостоянках, за проезд по тротуару будут штрафовать.