В Париже запретят прокат электросамокатов. На прошедшем в воскресенье городском референдуме около 90% жителей французской столицы поддержали эту инициативу.

Голосование, в котором приняли участие около 100 тысяч человек, носило консультативный характер, так что решение оставалось за городскими властями.

По словам мэра Парижа Анн Идальго, аренда электрических самокатов будет прекращена с 1 сентября.

Сторонники запрета заявляют, что арендаторы электросамокатов "бросают их где попало", а также создают опасные ситуации для пешеходов и автомобилей.

Запрет не будет касаться личных электросамокатов.

По данным местных СМИ, в 2022 году в Париже в инцидентах сучастием электросамокатов пострадали 456 человек, 3 погибли. Это значительно больше, чем в 2020 и 2021 годах. Одной из главных причин травм специалисты называют отсутствие касок у любителей быстрой езды.

В настоящий момент в Париже насчитывается 15 тыс. электросамокатов. При этом лицензия на аренду у каждого третьего самоката просрочена.