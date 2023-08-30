Медведи выходят к людям

Апеннинский бурый медведь является подвидом неагрессивного бурого европейского медведя. Животные находятся на грани вымирания. Всего в природе, по подсчетам зоологов, осталось приблизительно 50—80 представителей подвида

Апеннинская бурая медведица стала желанной гостьей жителей итальянского Сан-Себастьяно-Дей-Марси.

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В городе его прозвали Амареной из-за её особой любви к этому сорту вишни.

Недавно для знакомства с людьми она привела двух своих медвежат.

Апеннинский бурый медведь считается среди своих собратьев неагрессивным подвидом. Животные находятся на грани вымирания. Всего в природе, по подсчетам зоологов, осталось приблизительно 50—80 представителей подвида.

Животное имеет относительно небольшие для его семейства размеры. Вес животных достигает 150 кг, а рост на задних лапах 190 см.

Обитает преимущественно в Апеннинах, на территории нескольких провинций и в национальном парке Абруццо, который приобрел статус заповедника, ориентированного на сохранение и размножение подвида этих медведей.