Медведь забрался в дом и утащил лазанью из морозилки

Медведь, забравшийся на кухню одного из домов в американском штате Коннектикут, стал невольным героем короткого, но интенсивного видео-триллера.

На сделанной ранее в октябре записи с камеры внутреннего наблюдения видно животное, которое, ищет чем бы поживиться на кухне - и в итоге догадывается открыть морозилку холодильника.

Вытащив пастью упаковку (позднее выяснилось, что речь шла о лазанье), медведь покинул дом через окно.

Экологи предупреждают, что климатические изменения и чрезмерная близость человека часто нарушают привычные ритуалы животных, ресурсы их привычной пищи оскудевают, и в поисках пропитания они могут забираться в дома. К счастью, на этот раз обошлось без контактов с людьми и без жертв.