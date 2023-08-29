By Euronews

Одни называют это "культурным контрнаступлением", другие - естественной реакцией на российское вторжение. За последние полтора года по всей Украине были переименованы сотни улиц советской эпохи, демонтированы десятки статуй, русскую литературу убрали с книжных полок.

Одни называют это "культурным контрнаступлением", другие - естественной реакцией на российское вторжение. За последние полтора года по всей Украине были переименованы сотни улиц советской эпохи, демонтированы десятки статуй, русскую литературу убрали с книжных полок, заменив книгами по украинской истории.

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В Харькове - русскоязычном приграничном регионе на северо-востоке Украины, это заметно как нигде.

Эти книги оказывают на людей терапевтическое воздействие. То есть человек как бы получает некую защиту, читая о том, что на самом деле украинская культура существует, украинское искусство существует, государство Украина существует. Что среди украинцев есть выдающиеся артисты, художники, архитекторы, скульпторы, общественные деятели. Все это - про нас. Это обретение идентичности. Именно поэтому люди покупают такие книги Александр Савчук историк и книгоиздатель

Многие жители Харькова перешли на украинский язык, поскольку, признаются они, употребление русских слов теперь вызывает у них отвращение.

В начале (вторжения - прим.ред.), когда я что-то говорил по-русски, у меня во рту был неприятный привкус, как будто я съел что-то тухлое Николай Коломиец художник, педагог, руководитель художественной студии

Наталья Денисова, художественный руководитель и создатель кукол для Харьковского государственного академического театра, работает здесь уже более 20 лет. По её мнению, в культурной области не стоит форсировать события.

Люди жили с этим языком. Иногда он сильно навязывался. Так получилось, что вольно или невольно люди, в основном, говорили на русском языке. И если мы говорим, что это произошло насильно, что русский язык здесь навязали, я сомневаюсь, что мы должны его вытеснять. Тогда мы ничем не отличаемся от других Наталья Денисова художественный руководитель и создатель кукол Харьковского академического театра

"Дерусификация" началась еще до вторжения Москвы в 2022 году, но 18 месяцев войны активизировала кампанию по удалению советской и российской символики.

Изрезанные снарядами стены и заколоченные окна знаменитого харьковского художественного музея свидетельствуют о недавних боях на улицах города. После вторжения из названия ключевого отдела "Украинское и русское искусство" удалили слова "...и русское".

Когда город подвергся нападению, музей пытался спасти такие шедевры, как "Поход запорожских казаков" русского художника украинского происхождения Ильи Репина. Картины художников, считающихся русскими, были перевезены в секретное место. Пока не решено, когда они будут выставлены вновь, сообщила AFP директор музея Валентина Мызгина.