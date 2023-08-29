Одни называют это "культурным контрнаступлением", другие - естественной реакцией на российское вторжение. За последние полтора года по всей Украине были переименованы сотни улиц советской эпохи, демонтированы десятки статуй, русскую литературу убрали с книжных полок.
Одни называют это "культурным контрнаступлением", другие - естественной реакцией на российское вторжение. За последние полтора года по всей Украине были переименованы сотни улиц советской эпохи, демонтированы десятки статуй, русскую литературу убрали с книжных полок, заменив книгами по украинской истории.
В Харькове - русскоязычном приграничном регионе на северо-востоке Украины, это заметно как нигде.
Многие жители Харькова перешли на украинский язык, поскольку, признаются они, употребление русских слов теперь вызывает у них отвращение.
Наталья Денисова, художественный руководитель и создатель кукол для Харьковского государственного академического театра, работает здесь уже более 20 лет. По её мнению, в культурной области не стоит форсировать события.
"Дерусификация" началась еще до вторжения Москвы в 2022 году, но 18 месяцев войны активизировала кампанию по удалению советской и российской символики.
Изрезанные снарядами стены и заколоченные окна знаменитого харьковского художественного музея свидетельствуют о недавних боях на улицах города. После вторжения из названия ключевого отдела "Украинское и русское искусство" удалили слова "...и русское".
Когда город подвергся нападению, музей пытался спасти такие шедевры, как "Поход запорожских казаков" русского художника украинского происхождения Ильи Репина. Картины художников, считающихся русскими, были перевезены в секретное место. Пока не решено, когда они будут выставлены вновь, сообщила AFP директор музея Валентина Мызгина.