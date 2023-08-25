Пожары в Греции: люди возвращаются на пепелища

By euronews

Греция уже неделю борется со второй волной беспрецедентно сильных лесных пожаров. Горячей точкой стал северо-восток страны. Там есть погибшие.

В Греции на фоне экстремальной жары уже неделю пылает северо-восток страны. Близ города Александруполис уничтожены 73 тысячи гектаров леса. Где возможно, местные жители возвращаются в деревни. В местечке Авас их ждет пепелище.

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Апостолис, житель села, рассказывает и показывает: "По всей деревне был пожар. Мой дом сгорел". Мужчина не знает, где теперь ему жить. "Я должен следовать указаниям местных властей", - говорит он нашему корреспонденту..

Вторая волна лесных пожаров этого лета привела к жертвам, погибли не менее 26 человек. Власти уточняют, что на деле погибших может быть больше.

Гиоргиос, мэр деревни Авас, вспоминает: "Нам пришлось очень тяжело. Огонь был повсюду, он охватил разные части села. Мы приказали немедленно эвакуировать жителей".

Масштаб ущерба еще предстоит установить, а пока пожарные и волонтеры продолжают борьбу с неконтролируемыми возгораниями. Нынешний пожар в Греции уже признан крупнейшим за всю историю наблюдений в ЕС. Масла в огонь могли подлить и злоумышленники: в стране задержаны почти 80 человек по подозрению в причастности к поджогам.