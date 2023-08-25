Скандал с поцелуем: забастовка женской сборной по футболу

Футболистка Дженнифер Эрмосо вновь заявила, что не давала согласия на поцелуй и заявила, что чувствует себя жертвой агрессии.

Скандал с принудительным поцелуем сотрясает мир испанского футбола: после отказа в пятницу уйти в отставку главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, футболистки сборной объявили забастовку и отказываются играть, если нынешнее руководство сохранится.

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Нападающую испанской сборной Дженнифер Эрмосо вновь завила, что никогда не давала согласия на поцелуй с Рубиалесом. "Я не терплю, чтобы кто-то подвергал сомнению мои слова и тем более придумывал комментарии, которых я не говорила", — сказала спортсменка. Она также добавила, что почувствовала себя жертвой агрессии.