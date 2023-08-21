Владимир Зеленский поблагодарил Данию за F-16

Буквально через день после того, как Дания и Нидерланды объявили о предоставлении Киеву истребителей F-16, президент Украины выступил перед датским парламентом и поблагодарил законодателей за помощь его стране в противостоянии с Россией

Буквально через день после того, как Дания и Нидерланды объявили о предоставлении Киеву истребителей F-16, президент Украины выступил в Датском парламенте и поблагодарил законодателей за помощь его стране в противостоянии с Россией.

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Владимир Зеленский президент Украины:

— Дорогие друзья! Сегодня мы уверены, что Россия проиграет эту войну. Но это не главное, не единственное главное. Главное - это то, что мы доказываем своей победой, своим сотрудничеством. Что вы доказываете, поддерживая Украину. Вместе мы доказываем, что жизнь - это ценность, что люди имеют значение, свобода имеет значение, Европа имеет значение.

После выступления в парламенте президент Украины с женой встретились с королевой Маргет II.

В понедельник вечером Владимир Зеленский прибыл в Афины, где примет участие во встрече лидеров Западных Балкан с чиновниками Евросоюза.